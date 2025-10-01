Κατάλογος Εταιρειών
Magna International
Magna International Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Ann Arbor, MI Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Ann Arbor, MI Area στην Magna International ανέρχεται σε $135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Magna International. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Σύνολο ανά έτος
$135K
Επίπεδο
L3
Βάση
$135K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
16 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Magna International?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Najbolje plačan paket za Μηχανικός Λογισμικού pri Magna International in Ann Arbor, MI Area znaša letno skupno plačilo $159,920. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Magna International za vlogo Μηχανικός Λογισμικού in Ann Arbor, MI Area je $130,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Magna International

