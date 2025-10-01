Κατάλογος Εταιρειών
Magic Leap
  • San Francisco Bay Area

Magic Leap Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Magic Leap κυμαίνεται από $160K ανά year για Associate Software Engineer έως $330K ανά year για Principal Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $181K.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Entry Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
$160K

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Magic Leap, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας

Συχνές Ερωτήσεις

ለΜηχανικός Λογισμικού በMagic Leap in San Francisco Bay Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$330,250 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በMagic Leap ለΜηχανικός Λογισμικού ሚና in San Francisco Bay Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $180,000 ነው።

Άλλοι Πόροι