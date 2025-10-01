Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Magic Leap κυμαίνεται από $160K ανά year για Associate Software Engineer έως $330K ανά year για Principal Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $181K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Magic Leap. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Magic Leap, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
