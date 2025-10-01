Κατάλογος Εταιρειών
Magic Leap
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Zurich Area

Magic Leap Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Zurich Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Zurich Area στην Magic Leap κυμαίνεται από CHF 172K ανά year για Senior Software Engineer έως CHF 209K ανά year για Lead Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Zurich Area ανέρχεται σε CHF 213K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Magic Leap. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Entry Software Engineer
(Αρχάριο Επίπεδο)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Προβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Magic Leap, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Magic Leap in Greater Zurich Area sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Μηχανικός Λογισμικού role in Greater Zurich Area is CHF 180,361.

Άλλοι Πόροι