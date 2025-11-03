Κατάλογος Εταιρειών
MacPaw
MacPaw Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Ukraine στην MacPaw ανέρχεται σε UAH 2.37M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της MacPaw. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέσος Μισθός
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Σύνολο ανά έτος
UAH 2.37M
Επίπεδο
L4
Βάση
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Μπόνους
UAH 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη MacPaw?
+UAH 2.43M
+UAH 3.73M
+UAH 839K
+UAH 1.47M
+UAH 923K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην MacPaw in Ukraine φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή UAH 3,373,102. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην MacPaw για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Ukraine είναι UAH 2,366,206.

