Machino Polymers
    Machino Polymers Limited specializes in manufacturing polypropylene composite materials, providing a diverse selection of grades for both automotive and non-automotive OEMs worldwide.

    http://www.machinopolymers.com
    1995
    150
    $10M-$50M
    Κεντρικά Γραφεία

