LyondellBasell
LyondellBasell Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Netherlands στην LyondellBasell κυμαίνεται από €105K έως €147K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της LyondellBasell. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€114K - €133K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€105K€114K€133K€147K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη LyondellBasell?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην LyondellBasell in Netherlands φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €147,384. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LyondellBasell για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in Netherlands είναι €105,274.

