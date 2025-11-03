Κατάλογος Εταιρειών
LyondellBasell
LyondellBasell Επιχειρηματικές Λειτουργίες Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην LyondellBasell κυμαίνεται από $97.2K έως $138K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της LyondellBasell. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$110K - $131K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$97.2K$110K$131K$138K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη LyondellBasell?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικές Λειτουργίες στην LyondellBasell φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $138,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LyondellBasell για τον ρόλο Επιχειρηματικές Λειτουργίες είναι $97,200.

