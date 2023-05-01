Lynk Μισθοί

Ο μισθός της Lynk κυμαίνεται από $14,666 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $170,850 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lynk . Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025