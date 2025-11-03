Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Australia στην Luxury Escapes ανέρχεται σε A$114K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxury Escapes. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέσος Μισθός
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Σύνολο ανά έτος
A$114K
Επίπεδο
Mid
Βάση
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Μπόνους
A$0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Luxury Escapes?
+A$89.3K
+A$137K
+A$30.8K
+A$53.9K
+A$33.9K
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Luxury Escapes in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$201,567. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Luxury Escapes για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Australia είναι A$126,385.

