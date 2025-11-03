Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Australia στην Luxury Escapes κυμαίνεται από A$106K έως A$154K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxury Escapes. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$121K - A$138K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$106KA$121KA$138KA$154K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Luxury Escapes?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Luxury Escapes in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$153,896. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Luxury Escapes για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Australia είναι A$105,640.

