Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Wroclaw Metropolitan Area στην Luxoft κυμαίνεται από PLN 144K ανά year για L2 έως PLN 265K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Wroclaw Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 168K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
