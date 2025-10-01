Κατάλογος Εταιρειών
Luxoft
  Warsaw Metropolitan Area

Luxoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Warsaw Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Warsaw Metropolitan Area στην Luxoft κυμαίνεται από PLN 125K ανά year για L2 έως PLN 329K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Warsaw Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 236K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Junior Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Luxoft?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Luxoft in Warsaw Metropolitan Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 375,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Luxoft για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Warsaw Metropolitan Area είναι PLN 217,914.

Άλλοι Πόροι