Luxoft
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  United States

Luxoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Luxoft κυμαίνεται από $92.5K ανά year για L1 έως $107K ανά year για L5. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Junior Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
Regular Software Engineer
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
Senior Software Engineer
$120K
$120K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$132K
$132K
$0
$111
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Luxoft?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Μηχανικός Λογισμικού at Luxoft in United States sits at a yearly total compensation of $144,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Μηχανικός Λογισμικού role in United States is $110,000.

