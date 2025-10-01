Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Romania στην Luxoft κυμαίνεται από RON 93.2K ανά year για L1 έως RON 249K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Romania ανέρχεται σε RON 142K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Junior Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Luxoft in Romania φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RON 282,079. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Luxoft για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Romania είναι RON 141,517.

