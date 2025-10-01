Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Munich Metro Region στην Luxoft κυμαίνεται από €56.5K ανά year για L2 έως €68.5K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Munich Metro Region ανέρχεται σε €69.9K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
