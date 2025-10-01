Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Mexico στην Luxoft κυμαίνεται από MX$30.1K ανά year για L1 έως MX$62K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Mexico ανέρχεται σε MX$53.9K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
MX$30.1K
MX$29.7K
MX$0
MX$406
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.9K
MX$53.9K
MX$0
MX$966
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
