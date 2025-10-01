Κατάλογος Εταιρειών
Luxoft
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Krakow Metropolitan Area

Luxoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Krakow Metropolitan Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Krakow Metropolitan Area στην Luxoft κυμαίνεται από PLN 167K ανά year για L2 έως PLN 250K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Krakow Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 221K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Junior Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 250K
PLN 250K
PLN 0
PLN 0
Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

PLN 600K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Luxoft?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Μηχανικός Λογισμικού προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Μηχανικός Λογισμικού en Luxoft in Krakow Metropolitan Area tiene una compensación total anual de PLN 300,281. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Luxoft para el puesto de Μηχανικός Λογισμικού in Krakow Metropolitan Area es PLN 221,236.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Luxoft

Σχετικές Εταιρείες

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι