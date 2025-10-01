Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Krakow Metropolitan Area στην Luxoft κυμαίνεται από PLN 167K ανά year για L2 έως PLN 250K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Krakow Metropolitan Area ανέρχεται σε PLN 221K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 250K
PLN 250K
PLN 0
PLN 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
