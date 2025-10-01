Luxoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Luxoft κυμαίνεται από ₹1.36M ανά year για L2 έως ₹2.63M ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.25M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Junior Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2 Regular Software Engineer ₹1.36M ₹1.36M ₹0 ₹0 L3 Senior Software Engineer ₹2.63M ₹2.63M ₹0 ₹0 L4 Lead Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

