Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Germany στην Luxoft κυμαίνεται από €64.3K ανά year για L2 έως €86.5K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Germany ανέρχεται σε €75.1K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
