Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Egypt στην Luxoft ανέρχεται σε EGP 1.23M ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Egypt ανέρχεται σε EGP 1.23M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
