Luxoft
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Bulgaria

Luxoft Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Bulgaria

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Bulgaria στην Luxoft κυμαίνεται από BGN 105K ανά year για L3 έως BGN 114K ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Bulgaria ανέρχεται σε BGN 101K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Luxoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Junior Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Luxoft?

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Μηχανικός Λογισμικού bij Luxoft in Bulgaria ligt op een jaarlijkse totale beloning van BGN 117,878. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Luxoft voor de Μηχανικός Λογισμικού functie in Bulgaria is BGN 100,686.

