Lumentum
Lumentum Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην Lumentum κυμαίνεται από $157K έως $215K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lumentum. Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$168K - $204K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$157K$168K$204K$215K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Lumentum, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στην Lumentum in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $214,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lumentum για τον ρόλο Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States είναι $157,250.

Άλλοι Πόροι