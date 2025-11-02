Κατάλογος Εταιρειών
Lumentum
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Υλικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Υλικού

Lumentum Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in United States στην Lumentum ανέρχεται σε $168K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lumentum. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Σύνολο ανά έτος
$168K
Επίπεδο
Staff Hardware Engineer
Βάση
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Μπόνους
$13.8K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Lumentum, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Lumentum in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $250,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lumentum για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in United States είναι $183,780.

