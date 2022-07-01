Lumen Learning Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Lumen Learning είναι $103,480 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lumen Learning . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025