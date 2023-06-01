Luma AI Μισθοί

Ο μισθός της Luma AI κυμαίνεται από $53,560 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $150,750 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Luma AI . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025