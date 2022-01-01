Κατάλογος Εταιρειών
lululemon
lululemon Μισθοί

Ο μισθός της lululemon κυμαίνεται από $39,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $341,700 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της lululemon. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Μηχανικός Δεδομένων

Διευθυντής Προϊόντος
Median $108K
Διευθυντής Έργων
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αναλυτής Δεδομένων
Median $80.2K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $82.2K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $144K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$89.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$180K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$72K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$80.3K
Μάρκετινγκ
$130K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$60.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$181K
Στελέχωση Προσωπικού
$66.5K
Πωλήσεις
$39.8K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$342K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$151K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην lululemon είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $341,700. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην lululemon είναι $97,234.

Άλλοι Πόροι

