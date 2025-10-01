Κατάλογος Εταιρειών
Lucid Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί στη Salt Lake City Greater Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in Salt Lake City Greater Area στην Lucid ανέρχεται σε $137K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lucid. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Σύνολο ανά έτος
$137K
Επίπεδο
II
Βάση
$107K
Stock (/yr)
$30K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lucid?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Lucid, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Lucid in Salt Lake City Greater Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $218,970. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lucid για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Salt Lake City Greater Area είναι $120,500.

