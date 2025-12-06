Κατάλογος Εταιρειών
Louis Dreyfus Company
Louis Dreyfus Company Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Louis Dreyfus Company. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$92K - $107K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$85K$92K$107K$119K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Louis Dreyfus Company?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Louis Dreyfus Company in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $119,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Louis Dreyfus Company για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $85,000.

