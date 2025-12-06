Κατάλογος Εταιρειών
Logitech Οπτικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Οπτικός Μηχανικός in Taiwan στην Logitech κυμαίνεται από NT$1.02M έως NT$1.43M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Logitech. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Logitech, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Οπτικός Μηχανικός στην Logitech in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,433,762. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Logitech για τον ρόλο Οπτικός Μηχανικός in Taiwan είναι NT$1,024,116.

