Logitech Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Greater Taipei Area

Η αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Taipei Area στην Logitech κυμαίνεται από NT$1.74M ανά year για I3 έως NT$2.57M ανά year για I4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Taipei Area ανέρχεται σε NT$1.81M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Logitech. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( TWD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Logitech, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Logitech ?

