Loggi Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη Greater Sao Paulo

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Greater Sao Paulo στην Loggi ανέρχεται σε R$491K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Loggi. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Σύνολο ανά έτος
R$491K
Επίπεδο
L5
Βάση
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Μπόνους
R$0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Loggi?

R$880K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Εξαγωγή Δεδομένων

Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at Loggi in Greater Sao Paulo sits at a yearly total compensation of R$928,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Loggi for the Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού role in Greater Sao Paulo is R$543,941.

Άλλοι Πόροι