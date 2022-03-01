Loadsmart Μισθοί

Ο μισθός της Loadsmart κυμαίνεται από $38,921 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $88,094 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Loadsmart . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025