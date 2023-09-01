LoadShare Networks Μισθοί

Ο μισθός της LoadShare Networks κυμαίνεται από $19,975 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $69,563 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LoadShare Networks . Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025