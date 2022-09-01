Κατάλογος Εταιρειών
LKQ
LKQ Μισθοί

Ο μισθός της LKQ κυμαίνεται από $57,486 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $102,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LKQ. Τελευταία ενημέρωση: 9/16/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $102K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$57.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$72.3K

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην LKQ είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $102,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LKQ είναι $72,271.

