LivePerson
LivePerson Μισθοί

Ο μισθός της LivePerson κυμαίνεται από $24,097 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $402,000 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LivePerson. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $86.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $184K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $400K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $132K
Διοικητικός Βοηθός
$24.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$54.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$137K
Αναλυτής Δεδομένων
$62.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$235K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $142K
Ανθρώπινοι Πόροι
$143K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$252K
Μάρκετινγκ
$120K
Διαχειριστής Προϊόντος
$132K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$201K
Διαχειριστής Έργων
$402K
Προσελκυστής Προσωπικού
$166K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$135K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην LivePerson είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $402,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LivePerson είναι $139,395.

