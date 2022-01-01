LivePerson Μισθοί

Ο μισθός της LivePerson κυμαίνεται από $24,097 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $402,000 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LivePerson . Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025