LiveIntent
LiveIntent Μισθοί

Ο μισθός της LiveIntent κυμαίνεται από $86,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $220,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LiveIntent. Τελευταία ενημέρωση: 9/15/2025

$160K

Πωλήσεις
Median $220K
Επιστήμονας Δεδομένων
$86.7K
Διαχειριστής Προϊόντος
$87.1K

Μηχανικός Λογισμικού
$99.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην LiveIntent είναι Πωλήσεις με ετήσια συνολική αμοιβή $220,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LiveIntent είναι $93,296.

