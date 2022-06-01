Liberty Tax Μισθοί

Ο μισθός της Liberty Tax κυμαίνεται από $26,388 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $51,000 για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Liberty Tax . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025