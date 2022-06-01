Κατάλογος Εταιρειών
Liberty Tax
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Liberty Tax Μισθοί

Ο μισθός της Liberty Tax κυμαίνεται από $26,388 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $51,000 για έναν Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Liberty Tax. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Λογιστής
$26.4K
Διοικητικός Βοηθός
$31.4K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$51K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$36.7K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Liberty Tax είναι Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $51,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Liberty Tax είναι $34,024.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Liberty Tax

Σχετικές Εταιρείες

  • Tesla
  • Roblox
  • Spotify
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι