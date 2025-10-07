Κατάλογος Εταιρειών
LG Ads Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India στην LG Ads ανέρχεται σε ₹4.84M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της LG Ads. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Μισθός
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹4.84M
Επίπεδο
L3
Βάση
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹303K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
3 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη LG Ads?

₹13.98M

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack στην LG Ads in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,536,340. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LG Ads για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in India είναι ₹5,180,077.

