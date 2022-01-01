Κατάλογος Εταιρειών
LG Ads Μισθοί

Ο μισθός της LG Ads κυμαίνεται από $29,768 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $331,500 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LG Ads. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $65.6K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$29.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$332K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$87.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
$217K
Πωλήσεις
$191K
Μηχανικός Πωλήσεων
$147K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$86.5K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at LG Ads is Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LG Ads is $117,348.

