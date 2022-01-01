Levi's Μισθοί

Ο μισθός της Levi's κυμαίνεται από $25,761 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Levi's . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025