Levi's
Levi's Μισθοί

Ο μισθός της Levi's κυμαίνεται από $25,761 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Levi's. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Λογιστής
$155K
Επιστήμονας Δεδομένων
$51.6K
Μάρκετινγκ
$71.4K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$151K
Διαχειριστής Προϊόντος
$211K
Μηχανικός Λογισμικού
$36.2K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$70.7K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$25.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Levi's είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $211,050. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Levi's είναι $71,011.

Άλλοι Πόροι