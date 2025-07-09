Κατάλογος Εταιρειών
Leverage Edu
Leverage Edu Μισθοί

Ο μισθός της Leverage Edu κυμαίνεται από $4,546 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $9,244 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Leverage Edu. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Μάρκετινγκ
$4.5K
Πωλήσεις
$6.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$9.2K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Leverage Edu είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $9,244. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Leverage Edu είναι $6,472.

