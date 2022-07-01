LevelTen Energy Μισθοί

Ο μισθός της LevelTen Energy κυμαίνεται από $222,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $241,200 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LevelTen Energy . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025