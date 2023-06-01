Levels Health Μισθοί

Ο μισθός της Levels Health κυμαίνεται από $27,317 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $211,050 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Levels Health . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025