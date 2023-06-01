Level Ex Μισθοί

Ο μισθός της Level Ex κυμαίνεται από $91,800 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $125,625 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Level Ex . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025