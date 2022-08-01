Κατάλογος Εταιρειών
Lettuce Grow
Lettuce Grow Μισθοί

Ο μισθός της Lettuce Grow κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $125,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lettuce Grow. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Διευθυντής Προϊόντος
$109K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Lettuce Grow είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $125,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lettuce Grow είναι $117,225.

Άλλοι Πόροι

