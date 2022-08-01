Lettuce Grow Μισθοί

Ο μισθός της Lettuce Grow κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $125,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lettuce Grow . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025