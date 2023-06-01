Let's Highlight Μισθοί

Ο μισθός της Let's Highlight κυμαίνεται από $112,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $248,750 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Let's Highlight . Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025