Let's Highlight Μισθοί

Ο μισθός της Let's Highlight κυμαίνεται από $112,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $248,750 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Let's Highlight. Τελευταία ενημέρωση: 11/26/2025

Διευθυντής Προϊόντος
$249K
Μηχανικός Λογισμικού
$112K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Let's Highlight είναι Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $248,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Let's Highlight είναι $180,475.

