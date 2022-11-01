Lessen Μισθοί

Ο μισθός της Lessen κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $298,500 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lessen . Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025