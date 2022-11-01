Κατάλογος Εταιρειών
Lessen
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Lessen Μισθοί

Ο μισθός της Lessen κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $298,500 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lessen. Τελευταία ενημέρωση: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $125K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$129K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Διαχειριστής Προϊόντος
$177K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$299K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Lessen είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $298,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lessen είναι $129,350.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Lessen

Σχετικές Εταιρείες

  • Databricks
  • Spotify
  • Tesla
  • Uber
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι