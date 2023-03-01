Κατάλογος Εταιρειών
Leroy Merlin
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Leroy Merlin Μισθοί

Το εύρος μισθών της Leroy Merlin κυμαίνεται από $13,127 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $114,425 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Leroy Merlin. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $35.1K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Προϊόντος
Median $77.4K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Επιστήμονας Δεδομένων
$16.1K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$114K
Πωλήσεις
$13.1K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$104K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$53.4K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$20.8K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Leroy Merlin είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $114,425. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Leroy Merlin είναι $35,087.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Leroy Merlin

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Square
  • Microsoft
  • Apple
  • LinkedIn
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι