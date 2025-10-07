Κατάλογος Εταιρειών
Leidos
Leidos Data Architect Μισθοί

Η αποζημίωση Data Architect in United States στην Leidos ανέρχεται σε $213K ανά year για T5. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Leidos. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Leidos?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Data Architect στην Leidos in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $225,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Leidos για τον ρόλο Data Architect in United States είναι $117,000.

Άλλοι Πόροι