Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack in United States στην Leidos κυμαίνεται από $84.4K ανά year για T1 έως $233K ανά year για T6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $98K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Leidos. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
